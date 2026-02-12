صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم 47 اصلی ، چیلنج کرنیوالے عدالت جا ئیں :شافع حسین

  • گوجرانوالہ
فارم 47 اصلی ، چیلنج کرنیوالے عدالت جا ئیں :شافع حسین

فارم 47 اصلی ، چیلنج کرنیوالے عدالت جا ئیں :شافع حسین جی ٹی روڈ پر نئی انڈسٹریل سٹیٹ 200 ایکڑ پر مشتمل ہوگی ، فنڈز منظور ہو چکے

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )صوبائی وزیر شافع حسین نے کہا ہے کہ اﷲ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے فارم 45 اور 47 اصل ہیں جس نے چیلنج کرنا ہے عدالت آ جائیں ، الیکشن ڈے پر 2 تھانے بکے ہوئے تھے ، پی ٹی آئی پولنگ سٹینشز کے دروازے بند کر کے مہریں نہ لگاتی تو 50 ہزار سے زائد ووٹ حاصل کرتے ۔،ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجرات پریس کلب کی نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دینے کے موقع پر کیا ، صوبائی وزیر نے کہا کہ صحافیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصدیق کر کے 100 فیصد درست خبریں شائع کرنی چاہئیں تاکہ معاشرہ میں انتشار پیدا نہ ہو ۔انہوں نے کہا کہ ضلع کونسل کیلئے فنڈز منظور ہو چکے ہیں ، گجرات چیمبر میں آن لائن ارننگ کی ٹریننگ کیلئے ایک فلور مہیا کرنے جا رہے ہیں ، گجرات کی تاریخ میں پہلی بار چلڈرن پارک میں لیڈیز ایکسپو ہونے جا رہی ہے ، نئی انڈسٹریل اسٹیٹ شہریوں کی جانب سے عدالتی سٹے لینے کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی ، نئی انڈسٹریل اسٹیٹ جی ٹی روڈ پر 200 ایکڑ پر قائم ہو گی جس کیلئے فنڈز منظور ہو چکے ہیں ، فیکٹریاں لگنے سے گجرات میں خوشحالی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں اصلاحات کا آغاز،تدریس،گورننس،انتظامی امور ہدف

ایگری مالز کسانوں کو سہولیات پہنچانے کا ذریعہ ،فوادہاشم

سائنسی وماحولیاتی تعلیم معاشرتی ترقی کیلئے ناگزیر،فرح ثاقب

ماہ صیام میں بلاتعطل بجلی فراہمی کا اعلان

اشیائے خورونوش کی قیمتوں پرسخت عملدرآمدکافیصلہ

سوئی ناردرن کی 60 مقامات پر چیکنگ ،ایک میٹر منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن