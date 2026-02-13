صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی ڈیلر سے 32لاکھ ہتھیانے والے انویسٹر کیخلاف مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
پراپرٹی ڈیلر سے 32لاکھ ہتھیانے والے انویسٹر کیخلاف مقدمہ درج

راہوالی( نامہ نگار)زمین خریدنے میں شیئرز دینے کا جھانسہ دے کر پراپرٹی ڈیلر سے 32لاکھ روپے ہتھیانے والے انویسٹر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

راہوالی کے محمد عثمان اﷲ جرال جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں کو ننگل ساداں مریدکے کے عنصر ولد محمد یوسف کی فون کال آئی کہ وہ انویسٹر ہے اور زمین خریدنا چاہتا ہے جس پر اسے دفتر بلا کر زمین کے متعلق بتایا گیا تو 99لاکھ 25ہزار روپے کا سودا طے ہوا جس پر ڈی سی کالونی راہوالی پنجاب بینک برانچ سے اس نے اپنے نام کا اشٹام پیپر نکلوایا اور اشٹام پیپر تحریر کرواکر 32لاکھ25ہزار روپے بطور شیئرز ہولڈر بنا کر پراپرٹی ڈیلر محمد عثمان اﷲ جرال سے وصول کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سہولت بازاروں کیلئے تیاریاں مکمل، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پولیس افسروں و ملازمین کیلئے تربیتی ورکشاپ

جدید انفراسٹرکچر سے تفتیشی نظام مؤثر ہوگا : تصور اقبال

رجن کالونی ماچھیوال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ