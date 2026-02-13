صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجوایٹ کالج برائے خواتین میں تقریب تقسیم انعامات

  • گوجرانوالہ
گریجوایٹ کالج برائے خواتین میں تقریب تقسیم انعامات

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین، پیپلز کالونی گوجرانوالہ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انعقاد پذیر ہوئی۔

 تقریب کے مہمانانِ خصوصی ڈائریکٹر ایجوکیشن (کالجز) گوجرانوالہ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ راٹھور ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن (کالجز) پروفیسر ندیم احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین تھے جن کا کالج آمد پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھول پیش کیے گئے ۔ اساتذہ کرام، طالبات اور معزز مہمانانِ گرامی کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ