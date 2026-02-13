صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رسولنگر سیم نالہ اُبل پڑا، بازاروں میں گندا پانی داخل

  • گوجرانوالہ
رسولنگر سیم نالہ اُبل پڑا، بازاروں میں گندا پانی داخل

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر) رسولنگر سیم نالہ اُبل پڑا، بازاروں میں گندا پانی داخل، دکانیں بند، تاجر محصور۔

تفصیلات کے مطابق علی پورچٹھہ کے نواحی علاقے رسولنگر میں سیم نالہ اوورفلو ہونے کے باعث گندا پانی ملحقہ بازاروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا جس سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں اور متعدد دکانیں بند کرنا پڑیں۔ تاجروں اور شہریوں کے مطابق کئی فٹ تک پھیلے بدبودار پانی نے آمدورفت معطل کر دی ہے ، خریداروں کا رخ رک گیا اور تاجر عملاً اپنی دکانوں میں محصور ہو کر رہ گئے ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیم نالہ کی بروقت صفائی اور نکاسیٔ آب کے مؤثر انتظامات نہ ہونے کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ گندے پانی کے جمع ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے اور وبائی امراض کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ مسئلہ نیا نہیں، معمولی بارش یا سیوریج کے دباؤ میں اضافہ ہوتے ہی نالہ اُبل پڑتا ہے اور بازار زیرِ آب آ جاتے ہیں۔ تاجروں نے بتایا کہ پانی دکانوں میں داخل ہونے سے سامان کو نقصان پہنچا ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی آمدنی رک گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ