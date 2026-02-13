صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکھر:ٹرک کی موٹرسائیکل کوٹکر‘ماں‘ بیٹا جاں بحق

  • گوجرانوالہ
نوکھر:ٹرک کی موٹرسائیکل کوٹکر‘ماں‘ بیٹا جاں بحق

نوشہرہ ورکاں ‘منڈی بہائوالدین ‘نوکھر‘(تحصیل رپورٹر ‘ڈسٹرکٹ رپورٹر ‘نامہ نگار )تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون اور بچہ جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی ،

حافظ آباد روڈ پر چوکی اقبال نگر کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا جسکے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کا کمسن بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک مرد شدید زخمی ہو گیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار گوجرانوالہ سے حافظ آباد آ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آنیوالے تیز رفتار ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ خاتون اور بچہ جانبر نہ ہو سکے جبکہ زخمی شخص کو فوری طور پر طبی امداد کیلئے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی چوکی اقبال نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ٹرک کو قبضے میں لے لیا، تاہم ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔حادثے کے بعد علاقے میں شدید افسوس اور غم و غصے کی فضا پائی جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سہولت بازاروں کیلئے تیاریاں مکمل، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پولیس افسروں و ملازمین کیلئے تربیتی ورکشاپ

جدید انفراسٹرکچر سے تفتیشی نظام مؤثر ہوگا : تصور اقبال

رجن کالونی ماچھیوال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ