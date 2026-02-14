صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :تحفظ ناموس رسالت قانون پر عملدرآمد کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
گجرات :تحفظ ناموس رسالت قانون پر عملدرآمد کا مطالبہ

گجرات(سٹی رپورٹر )سالانہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ضلع کونسل ہال گجرات میں تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی صدارت مفتی ڈاکٹر پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بھکھی شریف اور قیادت غازی ثاقب شکیل جلالی ایڈووکیٹ نے کی ۔

 یو ایم ٹی کے شعبہ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر کلیم اﷲ خان، ڈی ڈی ای او کھاریاں ڈاکٹر فضائل اکرم،صدر بار ڈڈیال و مرکزی رہنما تحریک تحفظ اسلام آزاد کشمیر سید ابرار شاہ کاظمی صدر بار گجرات سید فدا عباس، جنرل سیکرٹری مرزا کاشف ،قائم مقام صدر چیمبر آف کامرس اکرم بٹ نے خطاب کیا ۔ مقررین نے مطالبہ کیا گیا کہ جس انداز میں پاکستان میں قانون سازی موجود ہے اس پر عملدرآمد بھی کیا جائے کیونکہ ناموسِ رسالت کے تحفظ کے بغیر کسی صورت امن ممکن نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن