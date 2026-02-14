صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان قریب آتے ہی اشیا کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

  • گوجرانوالہ
رمضان قریب آتے ہی اشیا کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

پھل، سبزیاں، گھی، دالیں ، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیا عوام کی پہنچ سے دور

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) رمضان المبارک قریب آ تے ہی شہر اور گردونواح میں اشیا خورو ونوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اشیا ضروریہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ، شہریوں نے احتجاج کرتے کہا کہ روز مرہ استعمال ہونیوالی کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی زندگیاں مشکل بنا دی ہیں ،پھل، سبزیاں، گھی، دالیں ، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیا کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ،عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے ، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ،شہریوں نے حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن