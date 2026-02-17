صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت طلبا و طالبات کو تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کررہی :خرم دستگیر

  • گوجرانوالہ
حکومت طلبا و طالبات کو تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم کررہی :خرم دستگیر

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر)مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت طلبا کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کیلئے عملی اقدامات کررہی ہے۔۔۔

ہونہار طلبا کیلئے لیپ ٹاپ سکیم اور سکالر شپ خوش آئند ہے ،حکومتی اقدامات سے طلبا و طالبات کو تعلیم کی بہترین سہولیات فراہم ہورہی ہے ۔وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات سے طلبا تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ ڈویژن کے ہونہار طلبا میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ تقسیم کرنے کیلئے گجرات یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس