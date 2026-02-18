خرم حمید نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) حافظ آباد کا چارج سنبھال لیا
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب نے خرم حمید کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر(جنرل) حافظ آباد تعینات کر دیا جنہوں نے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض کی ادائیگی شروع کر دی ۔ اے ڈی سی جنرل خرم حمید بطور ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی بھی فرائض سر انجام دینگے ۔
