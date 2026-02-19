صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں ادویات کی قلت نہیں ہونے دینگے :ایم ایس

  • گوجرانوالہ
عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں ادویات کی قلت نہیں ہونے دینگے :ایم ایس

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال ڈاکٹر سعود افضل نے انجمن بہبودیٔ مریضاں۔۔۔

 عزیز بھٹی شہید ہسپتال کے ماہانہ اجلاس میں شرکت کی اور نو منتخب صدر میاں اعجا ز، جنرل سیکرٹری جاوید بٹ، نائب صدور حاجی محمد ریاض، نگہت اقبال قریشی، فنانس سیکرٹری سید وسیم شوکت، جوائنٹ سیکرٹری بشارت محمود، سیکرٹری اطلاعات و نشریات محمود اختر محمود کو مبارکباد دیتے ہوئے تمام عہدیداران کو یقین دلایا کہ جب تک ایم ایس ہوں انجمن بہبودی ٔ مریضاں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رہے گا ، ہسپتال ادویات کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد