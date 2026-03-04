صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تبادلے کے باوجود ڈی سی دفتر کے کلرک کا چارج چھوڑنے سے انکار

  • گوجرانوالہ
تبادلے کے باوجود ڈی سی دفتر کے کلرک کا چارج چھوڑنے سے انکار

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر آفس کے کلرک محسن شاہ کے تبادلے کے باوجود پٹرول پمپس کے این او سی جاری کر انے کے عوض لاکھوں روپے رشوت لینے کا سلسلہ جاری ہے ۔

بتایا گیا ہے کہ عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے دوران ڈیوٹی شراب کے نشہ میں دھت رہنے والے کلرک محسن شاہ کا تبادلہ تحصیل نوشہرہ ورکاں کر دیا تھا لیکن مذکورہ کلرک نے سابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے ساتھ مبینہ طور پر گٹھ جوڑ کرکے ڈی سی کا حکم نظر انداز کر دیا اور نوشہرہ ورکاں میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے بجائے ڈی سی آفس میں ہی فرائض کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی