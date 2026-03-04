گجرات چیمبر کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ، نئی ممبر شپ کی منظوری گوجرانوالہ 04 مارچ ، 2026

× گوجرانوالہ

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایگزیکٹو باڈی اجلاس صدر احمد حسن کی زیر قیادت منعقد ہوا۔

حاجی ناصر محمود گروپ لیڈر، اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر، مرزا عدنان نائب صدر، محمد منیر پشاوری،فہد رفیق ، نعمان احمد، ارشد جاوید کمبوہ، دلاور سعید، عابد حسین، ہارون ہمایوں، عثمان ڈار، مہر عبدلرحمن ، رانا بلال، عمران وڑائچ ، عمران عباس، ولید عارف، اویس عرفان ، عباس بٹ، عاکف سعید، راجہ عاصف علی، سلمان بٹ، ایگزیکٹو ممبران ، عدنان اقبال مکی ، ثوبان ظہیر بٹ ، وحید الدین سابق صدور موجود تھے ۔اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کی سعادت ارشد جاوید نے حاصل کی، ہاؤس سے نئی ممبرشپ کی منظوری لی گئی۔ ممبران کیلئے افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا ۔