صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آیت اﷲ علی خامنہ ای کا خلا پورا نہیں ہوگا :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
آیت اﷲ علی خامنہ ای کا خلا پورا نہیں ہوگا :ناصر چیمہ

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ چیمہ نے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اﷲ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

انکی شہادت سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں بعد بھی پورا نہ ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقصان صرف ایران کا ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے ایران پر امریکی ،اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں اور سب سے بڑے دہشت گرد ہیں یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہوسکتے بلکہ دوست کے روپ میں سانپ ہیں اور سانپ کبھی ڈسنے سے باز نہیں آتا اور نہ ہی ان سے خیر کی توقع ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی قیادت کو ٹارگٹ کرنا بدترین ریاستی دہشت گردی ہے اسکی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے ، آیت اﷲ علی خامنہ ای کی شہادت پر دل خون کے آ نسو روتا ہے ایران پر حملہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے اقوام متحدہ اسرائیلی اور امریکی جنگی جرائم کا نوٹس لے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اﷲ علی خامنہ ای کی شہادت نے جو شعور اور آگاہی ایرانی عوام کو دی ہے اسکو کبھی امریکہ اور اسرائیل جیسی ناپاک قوتیں ختم نہیں کرسکتیں وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کی تباہی دیکھے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی