صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، کانسٹیبل جاں بحق

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، کانسٹیبل جاں بحق

جوریاں کا رہائشی محمد اصغر گائوں جاتے حادثے کا شکار ،خرم چیمہ زخمی ، ہسپتال منتقل

حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا )وچھوکی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں پولیس کانسٹیبل جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔ نواحی گاؤں جوریاں کا رہائشی محمد اصغر محکمہ پولیس میں کانسٹیبل تھا ۔وہ موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں جارہا تھا کہ راستہ میں نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں کانسٹیبل محمد اصغر جاں بحق ہوگیا جبکہ ایک شخص خرم چیمہ شدید زخمی ہوگیا جسے ٹراما سنٹر منتقل کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی