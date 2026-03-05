صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاگووال کی آرائیں برادری کے دو متحارب دھڑوں میں صلح ، مقدمات ختم

  • گوجرانوالہ
جاگووال کی آرائیں برادری کے دو متحارب دھڑوں میں صلح ، مقدمات ختم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )علاقہ کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت ارشاد اﷲ سرا کی کاوشیں بار آور ثابت ہوئی اور۔۔۔

جاگووال کی آرائیں برادری کے دو متحارب دھڑوں، رحمت اﷲ گروپ اور رمضان گروپ کے درمیان جاری دیرینہ رنجش اختتام پذیر ہو گئی، اس حوالے سے چوہے والا میں چودھری ارشاد اﷲ سرا کے ڈیر ے پر اکٹھ ہوا جس میں دونوں گروپوں کے عمائدین اور معززین علاقہ نے شرکت کی ،اس موقع پر فریقین نے اختلافات کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے گلے مل کر صلح کا اعلان کیا اور آئندہ باہمی احترام اور بھائی چارے کے ساتھ پُرامن زندگی گزارنے کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لینے کا بھی اعلان کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی