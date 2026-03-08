صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:ٹرانسپورٹرز نے کرا ئے از خود ہی بڑھا دئیے

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:ٹرانسپورٹرز نے کرا ئے از خود ہی بڑھا دئیے

لالہ موسیٰ (نامہ نگار )پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا جبکہ۔۔۔

لوہا، سیمنٹ، سریا اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں۔تفصیلات کے مطابق کھارہاں سے لالہ موسیٰ اور لالہ موسیٰ سے گجرات تک سفر کا کرایہ پہلے 100 روپے تھا مگر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اسے بڑھا کر 130 سے 150 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے جس پر مسافروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی نیا کرایہ نامہ جاری نہیں کیا گیا جس کے باعث ٹرانسپورٹرز اپنی مرضی کے مطابق کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث کئی مقامات پر مسافروں اور کنڈکٹرز کے درمیان تکرار اور تلخ کلامی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کرایہ نامہ جاری کیا جائے اور من مانے کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل