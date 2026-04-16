پولٹری صنعت کو بیماریوں سے اربوں کا نقصان ہو رہا : ماہرین

  • فیصل آباد
نقصان سے نمٹنے کیلئے ماہرین، انڈسٹری اور کاشتکاروں کی مربوط کاوشیں ناگزیر

فیصل آباد(نیوز رپورٹر) زرعی ماہرین نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کے بعد پولٹری کا شعبہ پاکستان کی دوسری بڑی صنعت بن چکا ہے ، تاہم بیماریوں کے باعث اس شعبے کو سالانہ اربوں روپے کے معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس سے نمٹنے کیلئے ماہرین، انڈسٹری اور کاشتکاروں کی مربوط کاوشیں ناگزیر ہیں۔ان خیالات کا اظہاریو نیورسٹی آف ایگریکلچرلکے شعبہ پیتھالوجی اور ورلڈ ویٹرنری پو لٹری ایسو سی ایشن کے زیر اہتمام ‘‘پولٹری ہیلتھ چیلنجز’’ پر منعقدہ بین الاقوامی سمپوزیم کے افتتاحی سیشن میں کیا گیا۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ پولٹری صنعت آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ، تاہم صحت کے مسائل کے پیش نظر مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے ‘ون ہیلتھ’ کے تصور کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہتر غذا اور ماحول کے ذریعے صحتِ عامہ کو درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ 2025ء میں پولٹری گوشت کی پیداوار 9.4 فیصد اضافے کے ساتھ 2.58 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے ، اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد علاقائی و عالمی حلال میٹ مارکیٹ سے قیمتی زرِ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے ۔چیئرمین شعبہ پیتھالوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد کاشف سلیمی نے کہا کہ ہیچری سے لے کر دسترخوان تک پولٹری کی صحت کو یقینی بنانے کیلئے تحقیق اور جدید تربیت یافتہ افرادی قوت پر کام کیا جا رہا ہے۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بارشیں 25سے30 فیصد گندم ضائع ہونے کا خدشہ کاشتکار تذبذب کا شکار

2 لاکھ 16ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے

بیوٹیفکیشن پراجیکٹ پر کام تیز کر کے مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ، ڈپٹی کمشنر

تمام تنظیمیں باہمی رابطے کو فروغ دیں ،ریجنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر

45197 انسپیکشنز ،خلاف ورزیوں پر 11لاکھ جرمانہ

سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے مسافروں کی اوور لوڈنگ کا نوٹس لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن