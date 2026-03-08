صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تصویر پر رکھی پگڑی چوری ہو گئی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تصویر پر رکھی پگڑی چوری ہو گئی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر پر رکھی پگڑی 5 دن بعد نامعلوم افراد اتار کر لے گئے ،

چند روز قبل سمبڑیال شہر کیلئے 6 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی منظوری کے بعد مقامی کارکنوں اور شہریوں نے ڈرائی پورٹ چوک پر جشن منایا تھا۔ اس موقع پر کارکنوں نے آتش بازی کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ کی بڑی تصویر کو پگڑی بھی پہنائی گئی ۔ذرائع کے مطابق جشن کے 5دن کے اندر نامعلوم افراد تصویر پر رکھی پگڑی اتار کر لے گئے ،واقعہ میں ملوث افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل