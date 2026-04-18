انجمن بہبودیٔ مریضاں عزیز بھٹی شہید ہسپتال کے عہدیدار وں کی حلف برداری گوجرانوالہ 18 اپریل ، 2026

گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر )انجمن بہبودیٔ مریضاں عزیز بھٹی شہید ہسپتال کے عہدیدار وں نے حلف اٹھا لیا ۔ صدر میاں محمد اعجاز،سینئر نائب صدر حاجی محمد ریاض۔۔۔

نائب صدور دوم نگہت اقبال قریشی، جنرل سیکرٹری جاوید بٹ، فنانس سیکرٹری سید شوکت وسیم، سرپرست اعلیٰ نواز ریحانیہ، جوائنٹ سیکرٹری مرزا بشارت محمود، سرپرست خادم حسین سلیمی، لیگل ایڈوائزر ندیم شہزاد کوکب ایڈووکیٹ، سیکرٹری اطلاعات و نشریات محمود اختر محمود اور ایگزیکٹو ممبران ٹھیکیدار لیاقت علی، مہر عبدالشکور، خان شبیر خان، نزہت یاسمین، پروفیسر روبینہ شاہین، پرویز اقبال، مرزا بشارت محمود، خادم علی خادم، شیخ رضوان افضال، مرزا خالد محمود، شیخ سہیل منیر، شیخ ظہیر احمد، شیخ شوکت فاروق سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صبا سحر نے حلف لیا ،اس موقع پر چیف گیسٹ لبرٹی مال کلیم اﷲ گیلانی تھے ، انہوں نے 5 لاکھ روپے عطیہ کا اعلان کیا ۔