صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کازیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک منصوبہ کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل ،کام کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے :محمد علی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر محمد علی نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور ایم ڈی واسا احد ڈوگر کے ہمراہ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت لیاقت پارک میں جاری منصوبے کا دورہ کیا۔دورے کے دوران جناح سٹیڈیم اور ملحقہ علاقوں میں بارشوں کے دوران نکاسی آب کے نظام کو مؤثر بنانے کیلئے زیرِ تعمیر زیرِ زمین واٹر سٹوریج ٹینک کے منصوبے کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے ڈی ایم ڈی واسا خرم نبیل بٹ کے ہمراہ منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ بھی دی۔حکام کے مطابق منصوبے سے نہ صرف زیرزمین پانی کی سطح میں بہتری آئے گی بلکہ بارش کے پانی کا بروقت اخراج ممکن ہو سکے گا جس سے شہری علاقوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں شہر کی بیوٹیفکیشن سکیمز کی پیش رفت بارے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو بہتر ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے اور کام کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل