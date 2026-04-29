تاجروں کے مسائل کا حل ،تمام وسائل استعمال کرینگے :کمشنر

  • گوجرانوالہ
مرکزی ا نجمنِ تاجران کے وفد کی صدر شیخ بابر کھرانہ کی قیادت میں محمد علی سے ملاقات

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ محمد علی سے مرکزی ا نجمنِ تاجران کے وفد نے مرکزی صدر شیخ بابر کھرانہ کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفدمیں کلاتھ مارکیٹ بورڈ کے صدر شیخ افضل جج، جنرل سیکرٹری بورڈ بازار الماریاں غلام صابر ،صدر مرکزی ریٹیلرز ا یسو سی ایشن طاہر یونس بھٹی، جنرل سیکرٹری ر یٹیلر ز گوجرانوالہ ملک ذوالفقار بھٹو،بلال حفیظ نمائندہ چودھری محمد حفیظ صدر انجمن تاجران نعمانیہ روڈ ،عاطف مسعود بٹ سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن تاجران،عثمان خالد بٹ صدر گوجرانوالہ میٹل ایسوسی ایشن،محمد غفار سرپرست اعلیٰ گوجرانوالہ میٹل ایسوسی ایشن، اجمل بٹ آرگنائزر مرکزی ا نجمنِ تاجران گوجرانوالہ شامل تھے ۔

ملاقات میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل، بازاروں کی بہتری، صفائی ستھرائی اور سہولیات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ تاجر ملکی معیشت کی ترقی اور بے روزگاری ختم کرنے میں ریڑ ھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ،تاجروں کے مسائل حل کر نے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ شیخ بابر کھرانہ نے کہا کہ تاجر برادری اور انتظامیہ کے بہتر تعلقات کو فروغ دیں گے ، شہر کی تعمیروترقی اور امن برقرار رکھنے کیلئے کردار ادا کرتے رہیں گے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

ملتان

وہاڑی میں انسداد ڈینگی اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا دیہی علاقوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی

بی زیڈ یو، طلبا تنظیموں میں جھگڑا،کارروائی کی درخواستیں

نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سوئی گیس ملازم کی اہلیہ زخمی

شہری کے مکان پر قبضے کی کوشش، 3افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر