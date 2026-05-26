صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

کوڑا کرکٹ آبادیوں کے قریب کھلے مقامات اور چھپڑ کنارے پھینکا جانے لگا، دھویں اور بدبو سے سانس لینا دشوار،آنکھوں میں جلن ، کھانسی اور گلے کی بیماریاں بڑھنے لگیں ،حکام نو ٹس لیں :شہری

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )ستھرا پنجاب پروگرام شہریوں کیلئے اذیت بن گیا،ورکرز کی جانب سے کوڑا جلانے سے فضا آلودہ ،دھویں اور بدبو سے سانس لینا دشوار ہو گیا،شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ علی پورچٹھہ کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا جانے والا کوڑا کرکٹ آبادیوں کے قریب کھلے مقامات اور چھپڑ کنارے پھینکا جا رہا ہے جس کے بعد آگ لگا کر جلایا جاتا ہے ، کوڑا جلنے سے اٹھنے والا دھواں اور تعفن علاقے میں پھیل جاتا ہے جس کے باعث سانس لینا دشوار ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ دھویں کی وجہ سے آنکھوں میں جلن، سانس کی تکلیف، کھانسی اور گلے کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ ماحول میں پھیلنے والی بدبو نے معمولات زندگی متاثر کر دیا ہے۔

شہریوں نے الزام عائد کیا کہ صفائی کے نام پر کچرا مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے کے بجائے کھلے میدانوں اور آبادیوں کے قریب آگ لگا کر جلایا جا رہا ہے جو ماحولیاتی آلودگی اور انسانی صحت کیلئے انتہائی خطرناک ہے ۔ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایک طرف صاف اور سرسبز پنجاب کے دعوے کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب شہریوں کو زہریلے دھویں میں جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ ، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدالاضحیٰ کے اجتماعات کیلئےسکیورٹی پلان تیار

عید پر پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں پر رش بڑھ گیا

اغوا کے واقعات میں اضافہ، 6نامزد سمیت متعدد ملزموں پر مقدمات

رکشہ اور ٹریلر حادثہ موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

وہاڑی پولیس کی کارروائیاں منشیات اور اسلحہ برآمد

چور گھر کا صفایا کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس