صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :گاڑی نالہ ڈیک میں جا گری‘ایک شخص جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :گاڑی نالہ ڈیک میں جا گری‘ایک شخص جاں بحق

حادثہ زیر تعمیر پل پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر پیش آیا، خاتون اور بچیاں زخمی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )نالہ ڈیک پر محکمہ ہائی وے کی غفلت ایک اور قیمتی جان لے گئی۔ زیرِ تعمیر پل پر مناسب حفاظتی انتظامات اور وارننگ سائن نہ ہونے کے باعث گاڑی پل سے نیچے جا گری جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون اور بچیاں زخمی ہو گئیں۔ متاثرہ فیملی شکرگڑھ سے چونڈہ آ رہی تھی۔افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سے قبل بھی اسی مقام پر ایک شخص جان کی بازی ہار چکا ہے مگر محکمہ ہائی وے کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدامات نہیں کئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انٹر میڈیٹ امتحانات ،مراکز میں بلا تعطل بجلی فراہمی کا حکم

صحت دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ ، گرینڈ آپریشن

اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کی جارہیں،رمیش اروڑہ

کپاس کو نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنے کیلئے سرگرمیاں تیز

میپکو کا بجلی چوروں، نادہندگان کیخلاف کریک ڈاؤن

زائدالمعیادبوتلیں پینے سے بچوں کی حالت خراب

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل