صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ :سٹیشن چوک اوورہیڈ برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ :سٹیشن چوک اوورہیڈ برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار

موٹرسائیکل سوار گرنے لگے ، 30مقامات سے مرمت ،نیا فرش ڈالنے کا مطالبہ

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )ریلوے سٹیشن چوک والا اوورہیڈ برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،موٹرسائیکل سوار گرکرزخمی ہونے لگے ، لالہ موسیٰ جی ٹی روڈ پر ریلوے سٹیشن چوک پر پیدل اور موٹرسائیکلوں کیلئے بنایاگیا اوورہیڈ برج کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کاشکارہوچکاہے اور اس وقت 6/7مقامات پر گہرے گڑھے پڑچکے ہیں ،گزشتہ شام موٹرسائیکل سوار گر گیااور اس کاپاؤں شگاف میں پھنس کر زخمی ہوگیا،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے اس اوورہیڈ برج کی تعمیر کے وقت ناقص مٹیریل کے استعمال ہونے کی وجہ سے اوورہیڈکافرش باربار ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوجاتاہے اور اس وقت اگر جائزہ لیاجائے تو30کے قریب پیوند لگ چکے ہیں اور مزیدپیوندکیلئے بھی جگہ ختم ہوتی جارہی ہے ،ہربار ٹوٹ پھوٹ کے بعد کبھی کوئی سماجی شخصیت اور کبھی کوئی سیاسی شخصیت اپنی مددآپ کے تحت اوورہیڈ برج کی مرمت کرادیتی ہے لیکن یہ اس کامستقل حل نہیں ۔ شہریوں نے اوورہیڈ برج کانیافرش ڈالنے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر ہراساں کرنے والا پکڑا گیا

لاڑکانہ:مسلح شخص نے کاروکاری الزام پربیٹی، داماد قتل کردیئے

نجی کمپنی کی بس کو حادثہ،5افراد زخمی

خاتون کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر