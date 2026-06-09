صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی ،پیپلز ٹریڈرز سیل کا جشن

  • گوجرانوالہ
گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی ،پیپلز ٹریڈرز سیل کا جشن

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر پیپلز ٹریڈرز سیل کے زیر اہتمام جشن، مٹھائی بانٹی گئی،پیپلز ٹریڈرز سیل کے صدر ملک ذوالفقار بھٹو اور پی پی پنجاب کے رہنما اشرف مجید نے۔۔۔

 جیالوں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام، نوجوانوں ،طلبا ،خواتین اور بزرگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے ہیں اور بھٹو خاندان کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے نہیں گھبرائیں گے ،باشعور عوام کا فیصلہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے وہ دن دور نہیں جب بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن: 116 علما کی زبان بندی فوج کی 12 رینجرز کی 10 کمپنیاں تعینات ہونگی

بھکاری مافیا بے قابو، اینٹی بیگری مہم غیر مئوثر

ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، شفافیت،بروقت تکمیل کی ہدایت

حج کا پیغام ایثار، تقویٰ اور خدمتِ انسانیت :محبوب الزماں بٹ

2 ایف ڈی اے ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا امتحانی مرکز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس