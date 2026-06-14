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قلعہ دیدار سنگھ:گاڑی سے لڑکے کی لاش برآمد‘ جسم پر جلنے کے نشان

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ:گاڑی سے لڑکے کی لاش برآمد‘ جسم پر جلنے کے نشان

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )گاڑی سے لڑکے کی لاش برآمد ۔ لاری اڈا قلعہ دیدار سنگھ کے قریب مسیحی بستی کے رہائشی یاسر مسیح کا 12سالہ بیٹا یشوا چرچ کے اندر کار نمبر LEB/2379میں مردہ حالت میں پایا گیا ، کار کا مالک شہزاد چہل ساکن چہل کلاں گاڑی لینے آیا تو اس میں سے یشوا نامی لڑکا مردہ حالت میں ملا جس کے جسم پر جلنے کے نشانات ہیں ، پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

گاڑی سے لڑکے کی لاش برآمد ۔ لاری اڈا قلعہ دیدار سنگھ کے قریب مسیحی بستی کے رہائشی یاسر مسیح کا 12سالہ بیٹا یشوا چرچ کے اندر کار نمبر LEB/2379میں مردہ حالت میں پایا گیا ، کار کا مالک شہزاد چہل ساکن چہل کلاں گاڑی لینے آیا تو اس میں سے یشوا نامی لڑکا مردہ حالت میں ملا جس کے جسم پر جلنے کے نشانات ہیں ، پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

 

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