صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 40سالہ شخص جاں بحق

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 40سالہ شخص جاں بحق

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 40 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا ۔

کفایت اﷲ انصاری سکنہ ڈھپئی وساکھہ سنگھ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ بوتالہ جھنڈا سنگھ خان مارکی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں سیم نالہ کوٹ جیوا کے قریب نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ،واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ کوٹ لدھا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقتول کے بھائی ثنا اﷲ کی رپورٹ پر دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبز مصالحے 105، سبزیاں 35 روپے کلو تک مہنگی

طاقت کا بے رحم استعمال ہر مسئلہ کا حل نہیں:خرم نواز گنڈاپور

حکمران غریبوں کو بجٹ میں ریلیف دینے میں ناکام :جے یوآئی

پیٹرولیم مصنوعات پر بھاری ٹیکسز عوام دشمنی :جاوید قصوری

گارڈن ٹاؤن میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی سالگرہ تقریب

جاگوکی پل ،چربی اور آلائشوں سے آئل بنانے کا دھندا پکڑاگیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر