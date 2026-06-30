صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:نہروں پر نہانے والوں کا رش ‘انتظامیہ تماشائی

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:نہروں پر نہانے والوں کا رش ‘انتظامیہ تماشائی

بچوں کی خطرناک چھلانگیں ، حادثات کے باوجود روک تھام نہ کی جاسکی

علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )شدید گرمی میں نہروں اور راجباہوں پر نہانے والوں کا رش لگ گیا ، کم عمر بچوں کی خطرناک چھلانگیں ، حالیہ حادثات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق نہر لوئر چناب، مختلف راجباہوں اور دیگر آبی مقامات پر روزانہ درجنوں بچے اور نوجوان نہانے کیلئے جمع ہوتے ہیں ، بچے بلند پلوں سے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہیں جس سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے کا خدشہ موجود ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ اور نہروں میں نہانے پر پابندی کے اعلانات کے باوجود ان پر مؤثر عملدرآمد دکھائی نہیں دیتا۔ گزشتہ روز سید نگر راجباہ میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ابھی عوام کے ذہنوں سے محو نہیں ہوا، جہاں ماموں کی مبینہ غفلت کے باعث 9 سالہ ارتضیٰ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ عیدالاضحیٰ کے ایام میں دریائے چناب میں نہاتے ایک ہی خاندان کی 8 خواتین اور بچیاں ڈوب گئی تھیں جن میں سے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے چند روز قبل سوئمنگ پولز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بعض پولز کو سیل کیا اور مقدمات بھی درج کئے تاہم نہروں، راجباہوں اور دیگر کھلے آبی مقامات پر مؤثر نگرانی کافقدان دکھائی دیتا ہے جہاں روزانہ سینکڑوں بچے اور نوجوان جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ وزیرآباد، اسسٹنٹ کمشنر، پولیس، ریسکیو 1122 اور محکمہ انہار سے مطالبہ کیا ہے کہ نہروں اور راجباہوں پر نہانے پر عائد پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مون سون سیزن سے قبل نالوں کی صفائی کی جامع مہم کا آغاز

کیش وین ڈکیتی کا سراغ لگانے والی پولیس ٹیم کیلئے انعامات

کورنگی میں خاتون پر تیزاب گردی ، وزیراعلیٰ کا نوٹس

حیدر آباد:مہران ورکرز کا فراہمی ونکاسی آب نظام جام کرنیکا انتباہ

کوآپریٹو کورٹ کا فیصلہ معطل ،سیکرٹری کوآپریٹو سوسائٹیز طلب

عدالت کا ایس ایس پی ایسٹ کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس