صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس آج عالم چوک میں ہوگی

  • گوجرانوالہ
عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس آج عالم چوک میں ہوگی

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیر اہتمام آج بعد نمازِ ظہر جامع مسجد عثمانِ غنی حیدر کالونی عالم چوک عظمتِ صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہوگی جس میں مولانا پیر محمد داؤد رضوی خطاب کرینگے۔۔۔

جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیر اہتمام آج بعد نمازِ ظہر جامع مسجد عثمانِ غنی حیدر کالونی عالم چوک عظمتِ صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہوگی جس میں مولانا پیر محمد داؤد رضوی خطاب کرینگے۔اس موقع پر وطن عزیز و عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شہر کے 2 لاکھ گھرانے گیس کی سہولت سے محروم

بچوں میں ایچ آئی وی کا معاملہ، دو ڈاکٹرز معطل، 37 ملازمین کو شوکاز نوٹس

وفاقی وزیر خزانہ سے بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات

امن دشمنوں کیلئے یہاں کوئی جگہ نہیں،وزیرداخلہ سندھ

قابل رہائش شہروں میں کراچی کی تنزلی تشویشناک ،سیف الدین

جھڈو:کمشنر وڈپٹی کمشنر کا آبی گزرگاہوں کا دورہ، بہاؤ کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر