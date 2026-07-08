عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس آج عالم چوک میں ہوگی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیر اہتمام آج بعد نمازِ ظہر جامع مسجد عثمانِ غنی حیدر کالونی عالم چوک عظمتِ صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہوگی جس میں مولانا پیر محمد داؤد رضوی خطاب کرینگے۔۔۔
جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیر اہتمام آج بعد نمازِ ظہر جامع مسجد عثمانِ غنی حیدر کالونی عالم چوک عظمتِ صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہوگی جس میں مولانا پیر محمد داؤد رضوی خطاب کرینگے۔اس موقع پر وطن عزیز و عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا ہوگی۔