صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ایکسائز کے سٹینو گرافرز اور سینئر کلرکوں کی انسپکٹر کے عہد پر ترقی

  • گوجرانوالہ
محکمہ ایکسائز کے سٹینو گرافرز اور سینئر کلرکوں کی انسپکٹر کے عہد پر ترقی

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول گوجرانوالہ میں سٹینو گرافر اور سینئر کلرکوں کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ۔

ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن گوجرانوالہ ڈویژن ثوبیہ مالک کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سٹینو گرافر بلال احمد کو مستقل بنیادوں پر جبکہ سینئر کلرکوں عبدالماجد، محمد عثمان اشرف اور غلام مصطفیٰ کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے ۔ تمام افسر وں کو فوری طور پر چارج سنبھالنے اور فی الحال موجودہ تعیناتی کے مقامات پر ہی فرائض جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے 10 فیلڈ انسپکٹرز کو نئی موٹر سائیکلیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن