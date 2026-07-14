صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:جیولرز ایسوسی ایشن کا قیام ، عہدیداروں کا اعلان

  • گوجرانوالہ
گجرات:جیولرز ایسوسی ایشن کا قیام ، عہدیداروں کا اعلان

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )انجمن تاجران جیولرز ایسوسی ایشن کا باقاعدہ قیام عمل میں آ گیا۔ صرافہ برادری کے بزرگوں کی مشاورت سے متفقہ طور پر تنظیم کے عہدیداران کا اعلان کیا گیا۔

سیٹھ علی ارشد صراف صدر، سیٹھ دلبر سینئر نائب صدر جبکہ حافظ ایوب کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ حاجی عبدالرشید سرپرستِ اعلیٰ، حاجی اورنگزیب سرپرست اور حاجی خالد پرویز منگا چیئرمین منتخب ہوئے ۔نائب صدور میں عمر طارق منگا ، حاجی طیب اﷲ کپور ، طیب سبحانی صراف، سیٹھ امتیاز حیدر صراف، شیخ ہمایوں بابر صراف، حاجی نوید صراف، اویس گلزار صراف، حسن غوث صراف، سیٹھ کاشف ایوب صراف، یاسین سرور اور فرزند علی شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار، تعداد 81 ہو گئی

کراچی کی ترقی کے لیے تعمیراتی شعبے کا تعاون ناگزیر ، میئر

سندھ سرمایہ کاری کا گیٹ وے بنتا جا رہا ، شرجیل میمن

آٹے نرخ میں کمی حکومتی کارروائیوں کا نتیجہ، چیف سیکریٹری سندھ

ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد اہلکاروں کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

یوٹیوبر کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ کی درخواست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس