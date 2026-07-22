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سمبڑیال سے 2منشیات فروش گرفتار

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال سے 2منشیات فروش گرفتار

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )دومنشیات فروشوں کو گرفتار کرکے چرس برآمد کر لی گئی۔ غلام احمد بھٹی سکنہ امریکپورہ سے 1کلو 406 گرام چرس جبکہ محلہ خیرات پورہ میں اسد علی عرف کالا ولد سائیں سے 1کلو 420 گرام چرس برآمد کرلی گئی۔

دومنشیات فروشوں کو گرفتار کرکے چرس برآمد کر لی گئی۔ غلام احمد بھٹی سکنہ امریکپورہ سے 1کلو 406 گرام چرس جبکہ محلہ خیرات پورہ میں اسد علی عرف کالا ولد سائیں سے 1کلو 420 گرام چرس برآمد کرلی گئی۔ 

 

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