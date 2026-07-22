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11سالہ بچہ زیرتحویل

  • ملتان
11سالہ بچہ زیرتحویل

ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے گھر سے بھاگا 11 سالہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا 11 سالہ احمد رضا ولد عمران کو جنرل بس سٹینڈ حفاظتی تحویل میں لیا گیا ۔ لواحقین چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں۔

چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے گھر سے بھاگا 11 سالہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا 11 سالہ احمد رضا ولد عمران کو جنرل بس سٹینڈ حفاظتی تحویل میں لیا گیا ۔ لواحقین چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں۔

 

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