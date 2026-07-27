بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ اگیا
کامونکے (نامہ نگا ر)گیپکو ٹیم نے بجلی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ،سٹی پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او عمیر ظہیر کی درخواست پر ڈائریکٹ تار لگاکر بجلی چوری کرنے والے سلامت پوتہ کے بابر کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔
گیپکو ٹیم نے بجلی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ،سٹی پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او عمیر ظہیر کی درخواست پر ڈائریکٹ تار لگاکر بجلی چوری کرنے والے سلامت پوتہ کے بابر کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔
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