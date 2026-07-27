صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت معاشی ناکامی کا بو جھ عوام پر ڈال رہی :پی ٹی آئی

  • گوجرانوالہ
حکومت معاشی ناکامی کا بو جھ عوام پر ڈال رہی :پی ٹی آئی

پٹرولیم لیوی اور غیر ضروری ٹیکسز عوام کی جیب پر ڈاکہ :حسن نشاط گھمن

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈپٹی انفارمیشن سیکر ٹری سنٹرل پنجاب تحریک انصاف حسن نشاط گھمن ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پٹر ولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ عوام پر معاشی حملہ ہے ، حکومت نے عوام کو روزانہ مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا ،ہر صبح عوام کو ریلیف نہیں بلکہ نئے پٹر ول بم کا سامنا کر نا پڑتا ہے جس کا براہ راست اثر گھر کے بجٹ، ٹرانسپورٹ، اشیائے ضروریہ ، زراعت، صنعت اور کاروبار پر پڑتا ہے ۔ روزانہ قیمتوں میں اضافے نے عوام ، تاجروں، کسانوں ، ٹرانسپورٹرز اور صنعتکاروں کو شدید غیر یقینی صور تحال سے دو چار کر دیا ہے ۔ ایندھن کی قیمتیں ہر روز بدلیں گی تو ہر شے کی قیمت بھی بڑھے گی جبکہ عوام پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بد حالی کی شدید مشکلات کا شکار ہیں،موجودہ حکومت اپنی معاشی ناکامیوں کا تمام بوجھ عوام پر منتقل کر رہی ہے ، ایک طرف پٹر ولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف پٹر ولیم لیوی اور دیگر بھاری ٹیکسوں سے عوام کی جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالا جار ہا ہے ، حکومت فوری طور پر پٹر ولیم مصنوعات پر عائد غیر ضروری ٹیکسز اور لیوی ختم کرے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر