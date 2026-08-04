آزاد کشمیر الیکشن میں ن لیگ کی کا میابی پر کارکنوں کا جشن
ڈسکہ(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں حلقہ ایل اے 35جموں 2ودیگر حلقوں میں مسلم لیگ (ن)کی کامیابی پر ڈسکہ میں سٹی صدر مسلم لیگ ن محمد افضل منشا ودیگر کی قیادت میں لیگی کارکنوں نے بھرپور جشن منایا۔۔۔
ڈھول کی تھاپ پر رقص ، مٹھائیاں تقسیم اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔مسلم لیگ (ن) کے امیدوار اسماعیل گجر سمیت دیگر لیگی امیدواروں کی کامیابی پر لیگی کارکن خوشی سے نہال دکھائی د ئیے۔
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