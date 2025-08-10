صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کا ایکشن، 8 منشیات سمگلرز زیر حراست

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اے پی پی)اے این ایف نے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 77 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد مالیت کی 1776 کلوگرام منشیات برآمد کرکے ایک نائجیرین باشندے سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

گولڑہ موڑ اسلام آباد کے قریب موٹر سائیکل سوار سے ایک کلو چرس، منڈی موڑ راولپنڈی کے قریب مسافر وین میں سوار 2 ملزمان سے 50 ایکسٹیسی گولیاں، کاک پل اسلام آباد کے قریب نائجیرین باشندے سے 35 گرام آئس اور 2 گرام کوکین برآمد کی گئی ۔گرفتار ملزمان نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے ۔ ادھر لاہور سے 1675 کلو پوٹاشیم پرمیگنیٹ اور 75 کلو نائٹرازیپم برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتارکیا گیا ،آبپارہ اسلام آباد میں واقع کوریئر آفس سے برطانیہ بھیجے جا نے والے پارسل سے 16.420 کلو آئس اور ٹی چوک اسلام آباد کے قریب گاڑی سے 9 کلو آئس برآمد کی گئی ۔گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔

