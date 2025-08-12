صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتیازی سلوک، راولپنڈی کے 180اے ایس آ ئیز ترقی سے محروم

  • اسلام آباد
امتیازی سلوک، راولپنڈی کے 180اے ایس آ ئیز ترقی سے محروم

راولپنڈی (احمد بھٹی) پنجاب بھر کے2016 میں پی کیڈر بھرتی ہونے والے اے ایس آئیز سب انسپکٹر بن گئے تاہم صرف راولپنڈی کے 180 اے ایس آئیز کو ترقی نہ دی گئی ۔

ضلع راولپنڈی کے علاوہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں سال 2018کے پی کیڈر ترقی پا گئے ہیں ، سال 2023میں راولپنڈی کی سیٹیں سرگودھا کو دے دیں گئیں جس کے سبب راولپنڈی پولیس کی حق تلفی ہوئی اور ترقی سے محروم رکھنے پر اے ایس آئیز شدید ذہنی کوفت کا شکار ہو گئے ۔ متاثرین نے آر پی او کو درخواست دی جنہوں نے آئی جی پنجاب کو تحریری مراسلہ بھجوا دیا اور سفارش کی کہ آ ئندہ ہونیوالے بورڈ اجلاس میں ان اہلکاروں کے کیسز کا جائزہ لیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس