انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر خالد محمود نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔

 انہوں نے تمام شعبوں کے سربراہوں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی، خالد محمود نے افسروں سے کہا آئیسکو کی کامیابی کیلئے تمام شعبے ایک ٹیم کی طرح کام کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ، میرٹ، شفافیت اور صارفین کو معیاری خدمات کی فراہمی ان کی ترجیحات ہیں۔ کسٹمر سروسز کے معیار میں بہتری کیلئے تمام کمپلینٹ دفاتر کے فون نمبرز فعال اور بروقت جواب دینے کے قابل بنائے جائیں۔ 

