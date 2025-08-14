صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

  • اسلام آباد
وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے معرکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات کے موقع پر کیپٹل ہسپتال میں ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ ا س موقع پر قومی ترا نہ پیش کیا گیا اور پرچم کشائی کی گئی ۔

چیئرمین نے کہا اس سال ہم نے 14 اگست کو منانے کیلئے بھرپور تیاریاں کی ہیں، سب نے مل کر پورے اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے ۔ اس جشن آزادی سے قبل معرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا وقار پوری دنیا میں بلند کیا ہے ،ہم شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وطن کی خاطر اپنا تن، من اور دھن سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہیں۔ جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منا یا جا رہا ہے ، جو لوگ بھی ان تقریبات میں اپنی فیملیز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں ۔ انہوں نے کہا جو کوئی بھی ان تقریبات میں فساد پھیلائے گا، یا باجے بجا ئے گا اور فیملیز کو پریشان کر یگا اس کیساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا ئیگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بغیر آپریشن دل کے والوز کی تبدیلی بڑی کامیابی،فواد ہاشم

اہلحدیث یوتھ فورس ملتان کی تحفظ نظریہ پاکستان ریلی

ستھرا پنجاب مہم میں ملتان ڈویژن کی نمایاں کارکردگی

ڈویژن سطح پر مربوط شجرکاری مہم چلائی جارہی ،کمشنر

ملتان میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری

میپکو خانیوال کے 5افسر و ملازمین معطل کردیئے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن