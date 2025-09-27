صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبر پلاننگ،انوائرمنٹ ، ڈی سی اسلام آباد ، ڈی جی کیپیٹل ایمرجنسی سروسز سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔۔

 چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہکیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات و آلات سے مزین کرنے کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایمرجنسی آپریشنز سینٹر میں رئیل ٹائم ٹریکنگ اور نگرانی کا جدید نظام قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں عملے کی بھرتی اور پیشہ وارانہ تربیت کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ ریسکیو آپریشنز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے ۔ 

 

