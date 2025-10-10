صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آنیوالوں کیلئے مشعل راہ اقدامات کررہے، چودھری سالک

  • اسلام آباد
آنیوالوں کیلئے مشعل راہ اقدامات کررہے، چودھری سالک

ایسی نسل تیار کریں جو دنیا کا مقابلہ کرسکے ، پی بی ایف کالج میں خطاب

 اسلام آباد (دنیارپورٹ ) وفاقی وزیر برائے سمندرپار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری سالک حسین نے کہا ہے کہ ہم اداروں میں اپنے دورِ اقتدار میں ایسے بے مثال اقداما ت کر رہے ہیں جو آنے والوں کیلئے مشعلِ راہ ہوں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روزPBFانٹرنیشنل کالج اسلام آباد میں اعزازات حاصل کرنے والے طلبا و طالبات کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد ، ڈائر یکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے ۔

چودھری سالک نے کہا کہ سمندرپار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت اپنے تمام اداروں میں ایسے بینچ مارک قائم کر رہی ہے جن کی آنے والے مثال پیش کریں گے ۔ انہوں نے ورکرز ویلفیئر فنڈ اور سیکرٹری فنڈ کو تعلیم کے فروغ اور محنت کشوں کے بچوں کے لیے اعلیٰ معیار کی تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ایسی نوجوان نسل تیار کریں جو دنیا کا ہر میدان میں مقابلہ کرسکے ۔قبل ازیں انہوں نے کالج میں پودا بھی لگایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹونجی سکیورٹی کمپنی انتظامیہ کی منظور نظر، ملازمین تنخواہوں سے محروم

ستھرا پنجاب پروگرام : ڈور ٹو ڈور کولیکشن یقینی بنانے کا حکم

ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

چھاتی کا سرطان : ہر سال 40 ہزار خواتین زندگی ہار جاتی ہیں

ڈاک کے عالمی دن پر جی پی او فیصل آباد میں خصوصی تقریب

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ