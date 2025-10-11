صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ کا راولپنڈی میں فقید المثال استقبال کرینگے ،ملک ابرار

  • اسلام آباد
وزیر اعلیٰ کا راولپنڈی میں فقید المثال استقبال کرینگے ،ملک ابرار

مریم نواز15اکتوبر کو راولپنڈی میں نئی بس سروس کا افتتاح کر ینگی کرایہ صرف 20روپے ، 60سال سے زائد عمر کے شہری ، طلبا فری سفر کرینگے ،گفتگو

 راولپنڈی (اے پی پی) پاکستان مسلم لیگ(ن )راولپنڈی ڈویژن کے صدر و چیئرمین قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کابینہ سیکرٹریٹ ملک ابرار احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی آمد پر فقید المثال استقبال کیا جا ئے گا ، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 15 اکتوبر کو راولپنڈی کے شہریوں کے لیے جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولتوں پر مشتمل نئی بس سروس کا افتتاح کریں گی۔ منصوبے کے تحت راولپنڈی شہر اور کینٹ کے لیے مرحلہ وار 87 نئی ایئرکنڈیشنڈ بسیں فراہم کی جائیں گی ، پہلے مرحلے میں روات سے موٹر وے چوک سمیت 4 مختلف روٹس پر بس سروس کا آغاز کیا جائے گا ۔ بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں اور طلبا کے لیے سفر بالکل مفت ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا راولپنڈی کے عوام وزیراعلیٰ پنجاب کا شایانِ شان استقبال کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھیالی بائی پاس فلائی اوور15سال بعد بھی لائٹوں سے محروم،سفر مشکل،شہری پریشان

فیروز والا روڈ پر یا اللہ مدد کانفرنس، علمائے کرام کے خطابات

ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

نوشہرہ ورکاں : انسدادِ پولیو مہم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

جماعت اسلامی وزیرآباد نے کسان مارچ کا اعلان کر دیا

سیالکوٹ کو گرین سٹی بنانے کیلئے اجلاس میں اہم فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن