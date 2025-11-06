صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

  • اسلام آباد
چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، پولیس عوام کی خدمت کرے، آئی جی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اور سکیورٹی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے بارے چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوانے انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس سید علی ناصر رضوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آئی جی نے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے اور جرائم کے روک تھام کیلئے فول پروف انتظامات کیلئے کئے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔آئی جی نے بتایاکہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح اور اسکو یقینی بنانے کیلئے پولیس دن رات مصروف عمل ہے ،وفاقی دارالحکومت میں ہر قیمت پر شہریوں کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے تمام دستیاب وسائل اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب حکومت نے ملتان ایونیو منصوبہ کی منظوری دے دی

صنعتی و شہری تحفظ کیلئے سول ڈیفنس کا کردار کلیدی :میاں بختاور

زکریا یونیورسٹی کی علاقائی حدودپر پابندی ختم کر دی گئی

میپکو اور رینجرز کا بجلی چوروں و نادہندگان کیخلاف آپریشن

ملزموں نے دولڑکیاں اغوا کرلیں ، مقدمات درج

فضائی آلودگی پھیلانے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن