صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

  • اسلام آباد
ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

چیئر پرسن بی آ ئی ایس پی سے مبارک زیب کی ملاقات، تعاون جا ری رکھنے پر اتفاق

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ضم شدہ اضلاع، مبارک زیب نے وفد کے ہمراہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا، انہوں نے چیئرپرسن روبینہ خالد سے ملاقات کی جس میں ضم شدہ اضلاع میں بی آئی ایس پی کے جاری اور مستقبل کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مبارک زیب نے ضم شدہ علاقوں میں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے فروغ کیلئے بی آئی ایس پی کے کردار کو سراہا اور ان علاقوں میں پروگرام کی رسائی بڑھانے کیلئے تجاویز پیش کیں۔ روبینہ خالد نے یقین دہانی کرائی کہ ضم شدہ اضلاع میں مستحقین کی مالی معاونت یقینی بنائی جائیگی۔ ملاقات میں فریقین نے ضم شدہ اضلاع میں سماجی تحفظ کو مزید مؤثر بنانے کیلئے باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ