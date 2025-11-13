صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی اردو یونیورسٹی کو قائداعظم یونیورسٹی کی طرز پر مالی امداد دی جائے، ڈاکٹر عبدالماجد، افتخار احمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) انجمن اساتذہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے جنرل سیکرٹری عبدالحق کیمپس ڈاکٹر عبدالماجد اور جنرل سیکرٹری گلشن اقبال کیمپس افتخار احمد نے کہا ہے کہ وزارتِ تعلیم کو چاہیے کہ۔۔۔

 وفاقی اردو یونیورسٹی کو وہی مالیاتی پیکج فراہم کرے جو قائداعظم یونیورسٹی کو دیا گیا ہے، تاکہ ادارے کو درپیش شدید مالی بحران پر قابو پایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے ملازمین گزشتہ چودہ ماہ سے ہاؤسنگ الاؤنس اور تین سے چار ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کے باعث عملے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور خصوصی بیل آؤٹ پیکج جاری کریں تاکہ ملازمین کو ان کے واجبات اور تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔

