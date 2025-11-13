صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی سرکار کے مظالم انسانی حقوق کی خلاف ورزی،غلام محمد صفی

  • اسلام آباد
مودی سرکار کے مظالم انسانی حقوق کی خلاف ورزی،غلام محمد صفی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما غلام محمد صفی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری وسیع پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیوں، گھر گھر تلاشیوں۔۔۔

 رات گئے محاصروں اور چادر و چار دیواری کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات کو انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف کشمیری عوام کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کھلی کوشش ہے بلکہ عالمی انسانی حقوق، جنیوا کنونشنز اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی بھی ہے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے فاروق رحمانی، الطاف وانی و دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ غلام محمد صفی کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا کو یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں امن ہے، مگر یہ چھاپے، یہ مسلسل عسکری کریک ڈاؤن اور یہ وحشیانہ محاصرے دنیا کو یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ کشمیر ایک ایسی محصور وادی بن چکی ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کشمیری عوام پر ہر دور میں جبر آزمایا گیا، مگر ان کی جدوجہد آج بھی اتنی ہی توانا ہے جتنی پہلے دن تھی۔ کشمیر کے لوگ آج بھی اسی پختہ یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آزادی ان کا مقدر ہے اور وہ ایک دن ضرور حاصل ہو کر رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر اعظم شہباز شریف سے نو منتخب ایم این اے بلال فاروق تارڑ کی ملاقات

ڈی پی ایس گوجرانوالہ میں سموگ آگاہی سیمینار

آسیان ممالک کے وفد کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

گوجرانوالہ ڈویژن میں پی ایس ایل طرز پر کبڈی ایونٹ کرانے کا اعلان

پاسپورٹ دفتر میں ٹائوٹ مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات کی ہدایت

سیالکوٹ :کوسٹر موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی ، 2 افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن