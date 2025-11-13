صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی کے اسلام آباد، چیپٹر کا کانووکیشن ،800طلبہ کو ڈگریاں ملیں

  • اسلام آباد
اسلام آباد( خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسلام آباد چیپٹر کا کانووکیشن گزشتہ روز جناح کنونشن سینٹر میں ہوا جس میں 800 طلبہ و طالبات کو ڈگریاں عطا کی گئیں۔۔۔

 جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کو گولڈ، سلور اور برونز میڈلز سے نوازا گیا۔ مہمانِ خصوصی وفاقی وزیرِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی تھے جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے میزبانی کے فرائض انجام دیئے ۔ سیکرٹری تعلیم / قائم مقام چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ندیم محبوب، مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، اساتذہ، سماجی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔

