صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوازشریف اور بلاول فیض الاسلام کا دورہ ضرور کریں، جے سالک

  • اسلام آباد
نوازشریف اور بلاول فیض الاسلام کا دورہ ضرور کریں، جے سالک

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) تحریک نجات مظلومین کے چیف کوآرڈینیٹر سابق وفاقی وزیر اور نوبل امن انعام کیلئے نامزد امیدوار جے سالک نے نوازشریف، بلاول بھٹو اور۔۔۔

 ملک کے ممتاز مذہبی رہنمائوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں قائم انجمن فیض الاسلام کا دورہ کریں، وہ ادارہ جو ملک بھر میں یتیم، بے سہارا اور غریب بچوں کی پرورش کرنے والا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں 1100سے زائد بچوں کی رہائش، تعلیم، دینی تربیت اور کفالت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاریخی ادارہ ہے جسے حکومت کی سر پرستی کی ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر