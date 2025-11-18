صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی،ڈکیتی، چوری اور سنیچنگ کے مقدمات میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی،ڈکیتی، چوری اور سنیچنگ کے مقدمات میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار

راولپنڈی(این این آئی)تھانہ بنی پولیس نے ڈکیتی، چوری اور سنیچنگ کے مقدمات میں ملوث 2 رکنی گینگ کوگرفتارکرلیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ بنی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی، چوری اور سنیچنگ کے مقدمات میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا، گینگ سے رقم 10 ہزار 500 روپے برآمدہوئی، گینگ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والاپسٹل اور خنجر بھی برآمدہوا،تھانہ بنی پولیس نے ٹیکنیکل و ہیومن انٹیلی جنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے گینگ کو ٹریس کرکے گرفتار کیا۔ 

 

